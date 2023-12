Polícia detém 80 homens por pedofilia em França

Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

As mais lidas

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Cofina Media, S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Cofina .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Cofina Media, S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Cofina .

Às Sextas-Feiras não perca as notícias mais lidas da semana

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

Uma operação policial contra crimes de pedofilia levou à detenção de 80 homens em França, dos quais 15 ficaram em prisão preventiva e os restantes estão sob controlo judicial, foi este sábado anunciado.







REUTERS/Benoit Tessier/File Photo

Descubra as

Edições do Dia em dois períodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

Tópicos França Menores Pedofilia Policia

Entre os detidos encontram-se dois professores, um motorista de ambulância e um guarda-noturno de uma instituição para crianças com deficiência, noticiou hoje a France Bleu, cadeia pública de rádios.Os homens que foram detidos já tinham sido, previamente, identificados por agressões sexuais, pedofilia ou utilização de conteúdos pedófilos."Oitenta é um número importante, nunca antes visto", assinalou a porta-voz do sindicato policial Unité SGP Polisse-Force Ouvrière, Linda Kebbab.De acordo com a estrutura sindical, são realizadas, em França, três a quatro operações de grande escala por ano.