Uma jovem russa popular no Instagram foi encontrada morta na passada sexta-feira, dia 26. O corpo da vítima foi descoberto pelos pais dentro de uma mala de viagem no apartamento onde vivia, em Moscovo.

Ekaterina Karaglanova tinha 24 anos e acabara de se licenciar em Medicina. Era autora de um blog e contava com mais de 85 mil seguidores na sua conta do Instagram.

Os pais tentavam contactar com Karaglanova há vários dias. Sem obter resposta, pediram ao proprietário para lhes conceder acesso ao apartamento onde a jovem morava. Ao entrar, viram o corpo da filha colocado numa mala de viagem no corredor da casa. Chegaram a chamar uma ambulância, mas Ekaterina já estava morta.

De acordo com as autoridades russas, a jovem foi degolada uma vez que tinha marcas na cara e no pescoço causadas por uma faca, e levava apenas vestidas umas meias de licra.

A jovem licenciada em Medicina com especialização em Dermatologia tinha começado um namoro recentemente e planeava viajar para comemorar o seu aniversário no dia 30 de julho.

A polícia disse ainda ter tido acesso a imagens de um sistema de vigilância do edifício onde a vítima vivia, que mostram um ex-namorado da mesma a circular nas redondezas na altura em que Ekaterina terá morrido. Não foram detetados sinais de luta no local do crime, nem a arma que matou Karaglanova. A polícia suspeita de um crime passional.

Ekaterina Karaglanova ou Katti - como lhe chamavam os seus seguidores – tinha uma conta de Instagram e um blog de viagens muito populares onde publicava quase diariamente. De acordo com os muitos milhares de seguidores que acompanhavam a vida social da jovem, esta fazia lembrar a atriz Audrey Hepburn.