Polícia de Texas admite que decisão de não invadir a sala de aula durante o tiroteio foi errada

O diretor do Departamento de Segurança Pública do Texas, Steven McCraw, admitiu esta sexta-feira que foi "uma decisão errada" não terem invadido a sala de aula durante o tiroteio na escola primária que resultou em 21 mortos.





Steven McCraw, acrescentou que cerca de 20 polícias esperaram quase uma hora para entrar dentro da escola, num momento de "pânico e aflição", e que equipa da patrulha de fronteira dos EUA utilizou as chaves de um contínuo para abrir a porta que foi trancada pelo homicida, Salvador Ramos.

