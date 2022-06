Resposta da polícia ao tiroteio no Texas considerada um "fracasso abjeto"

A resposta da polícia ao tiroteio na escola de Uvalde, que matou 19 crianças e dois professores, foi "um fracasso abjeto", no qual um comandante colocou a vida dos agentes acima das crianças, disse o diretor do Departamento de Segurança Pública do Texas (DPS), Steven McCraw, esta terça-feira.



"Há evidências convincentes de que a resposta da polícia ao ataque à Robb Elementary foi um fracasso abjeto e contraditório a tudo o que aprendemos", acrescentou, citado pela agência Reuters.



No dia 25 de maio, um atirador com 18 anos matou 19 crianças e duas professoras na Robb Elementary School, nos EUA. O diretor do DPS do Texas afirmou, dias depois do incidente, que cerca de 20 polícias teriam esperado mais de uma hora num corredor do lado de fora das salas de aulas enquanto acontecia o tiroteio, à espera que a Patrulha de Fronteiras dos EUA entrasse. Na audiência, que aconteceu hoje, McCraw voltou a sublinhar essa situação.



No Senado do Texas, durante uma outra audiência, a 24 de maio, o diretor do DPS alegou que a porta da sala de aula não estaria trancada e não existiam evidências de que qualquer agente tivesse tentado abrir a porta.



"Não acredito que, com base nas informações que temos agora, essa porta tenha sido trancada", mencionou o diretor. "Ele [o atirador] não tinha uma chave... e não podia trancá-la por dentro", citou a Reuters.



Steven McCraw acrescentou ainda que os oficiais tinham armas e coletes à prova de bala e as crianças não. Sublinhou também o facto das autoridades estarem treinadas e o atirador não.



"Uma hora, 14 minutos e oito segundos - foi o tempo que as crianças esperaram, e os professores esperaram, na sala 111, para serem socorridos", disse.



"Três minutos depois do indivíduo ter entrado no prédio oeste, havia um número suficiente de polícias armados que vestiam armaduras para isolar, distrair e neutralizar o sujeito", acrescentou McCraw. O diretor alegou, durante a audiência, que a única coisa que impediu os agentes de entrar na sala 111 e 112, onde estavam as crianças, "foi o comandante no local, que decidiu colocar a vida dos oficiais antes da vida das crianças".



O chefe da polícia das escolas de Uvalde, Pete Arredondo, "esperou por rádio e espingardas, e esperou por proteções e esperou pela SWAT", segundo o diretor do Departamento de Segurança. Pete Arredondo sublinhou, no início de junho, que nunca se considerou o comandante durante o tiroteio e que não ordenou que a polícia suspendesse a entrada na escola.



O chefe da polícia disse que pediu equipamento tático, um atirador e chaves para entrar e que se manteve afastado das portas durante 40 minutos para evitar rajadas de tiros. Segundo a ABC News, membros da comunidade, assim como os familiares das vítimas pediram que Pete Arredondo renuncie ao seu cargo, durante um conselho escolar.