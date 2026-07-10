Polícia britânica abre investigação de homicídio no caso da morte da antiga ministra Ann Widdecombe

A morte da antiga política conservadora foi anunciada esta quinta-feira, mas a polícia britânica acredita agora que poderá ter sido vítima de homicídio.

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30

A antiga ministra do Partido Conservador, que mais tarde se juntou ao Brexit Party - posteriormente rebatizado como Reform UK -, foi encontrada morta na sua casa em Dartmoor, no condado de Devon. Esta sexta-feira, a polícia confirmou que a hipótese de homicídio está a ser investigada. Ann Widdecombe tinha 78 anos.



Ann Widdecombe foi encontrada morta em casa com ferimentos graves Kirsty Wigglesworth/AP

Numa conferência de imprensa, a inspetora Ilona Rosson revelou que a investigação ainda se encontra numa fase inicial, embora esteja a avançar “a um ritmo significativo”. O principal suspeito é um homem branco e as autoridades apelam a todas as pessoas que possam fornecer informações relevantes para a investigação, conduzida pela Force Major Crime Investigation Team (Equipa de Investigação de Crimes Graves). "Estamos particularmente interessados em ouvir quem tenha observado algo suspeito nas imediações de Haytor Vale ou quem possua imagens de CCTV, câmaras de campainhas, ou câmaras de bordo que possam ajudar na investigação", afirmou a inspetora.

Segundo um comunicado da polícia, citado pela BBC, os agentes foram chamados pelo serviço de ambulâncias a uma residência na localidade de Haytor, região de Dartmoor, por volta das 11h40 do dia 9 de julho. Widdecombe foi encontrada sem vida dentro da sua habitação e apresentava ferimentos graves, circunstância que levou as autoridades a estabelecer um perímetro de segurança em torno da propriedade, que permanece em vigor enquanto prosseguem os exames forenses.