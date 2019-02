Polícia alemã perde provas em caso de pedofilia

por Miguel Anjos com Leonor Riso

Agentes admitiram ter perdido provas que incriminavam dois pedófilos acusados de abusar sexualmente de 31 crianças.

Polícias alemães admitiram ter perdido todas as provas digitais que tinham contra dois pedófilos acusados de abusar sexualmente de 31 crianças com idades a partir dos quatro anos, segundo adianta o Daily Mail.

Os suspeitos Andreas V., de 56 anos, e o seu vizinho Mario S. de 33, alegadamente violaram dezenas de crianças no parque de caravanas de Luegde, uma cidade no estado alemão de North Rhine-Westphalia. O caso chocou o país, no entanto, a polícia afirma que uma mala que continha 155 CD e DVD que incriminavam os dois homens desapareceu - e todos se esqueceram de fazer cópias.

O ministro do estado de North Rhine-Westphalia, Herbert Reul, disse que o sucedido esteve relacionado com "graves erros técnicos" e condenou os polícias por não terem seguido o procedimento normal e feito cópias das provas que possuíam. Reul também reuniu uma unidade especial de quatro agentes para investigar o desaparecimento.

"Tudo isto me deixa estupefacto. É um desastre. Um falhanço da polícia. Erros como este nunca deviam acontecer. Às vítimas e às suas famílias só posso pedir desculpa", disse.

Os discos foram vistos pela última vez a 20 de dezembro de 2018, contudo, os agentes só repararam no desaparecimento a 30 de janeiro de 2019.

De acordo com as autoridades, 31 vítimas menores identificadas. 27 raparigas e 4 rapazes, entre os quatro e treze anos, e suspeita-se que tenham sido violadas acima de 1,000 vezes.

As violações foram filmadas e publicadas na darknet. Segundo o gabinete do procurador, Mario S. é visto a abusar de crianças em vídeos "horripilantes" que criou juntamente com Andreas V. Este último é suspeito de violar a sua filha adotiva e de a usar como um isco para atrair outras crianças.

Ambos os suspeitos são desempregados e vivem em casa dos seus pais.

Os vídeos terão alegadamente sido enviados a um terceiro homem, de 48 anos, que foi detido sob suspeitas de encomendar os abusos. O mesmo viu os Andreas e Mario a violar uma rapariga na darknet duas vezes.

Procuradores começaram ainda a investigar se a polícia não devia saber das violações em massa há mais tempo, uma vez que os primeiros avisos de tal começaram a chegar às mãos das autoridades em 2016.

Jens Ruzsitska, um pai de duas crianças da zona, alegou ter visto Andreas V. a apalpar uma criança numa festa, contudo, nada foi feito acerca do assunto.

Os três suspeitos encontram-se detidos, enquanto a investigação decorre.