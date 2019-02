A personagem interpretada por Jussie Smollett foi removida dos últimos dois episódios da temporada.

A personagem de Jussie Smollett na série de televisão Empire foi removida dos últimos dois episódios da temporada, revelou esta sexta-feira a produtora. Em causa está a simulação de um ataque de ódio.



"Temos consciência dos efeitos que este processo tem no elenco e nos membros da equipa que trabalharam para evitar disturbios nas gravações. Por esse motivo decidimos remover a personagem de 'Jamal' dos últimos dois episódios da temporada", informou a Century Fox em comunicado.



O ator, que recebeu no mês passado uma onda de apoio por ter sido alegadamente vítima de um ataque de ódio, simulou a situação porque estava "insatisfeito com o seu salário" no programa, esclarece a polícia de Chicago.



Smollett fingiu ter sido atacado no dia 29 de janeiro por dois apoiantes de Donald Trump, que lhe bateram, puseram um nó à volta do seu pescoço e despejaram-lhe lixívia em cima enquanto gritavam insultos homofóbicos e racistas.

O ator de 36 anos, apesar de alegar estar inocente, entregou-se à polícia na quinta para responder a acusações de ter prestado uma queixa falsa.