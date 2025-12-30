Ladrões entram em cofre de banco alemão e roubam bens no valor de 30 milhões de euros

Mais de dois mil clientes foram afetados pelo roubo e já foi considerado um dos maiores assaltos na Alemanha.

Podia ser uma cena do filme Ocean's Eleven: Façam as Vossas Apostas com Brad Pitt e George Clooney. Três ladrões perfuraram a parede do cofre de um banco na Alemanha e roubaram bens avaliados em cerca de 30 milhões de euros.



Cofre de banco alemão assaltado Facebook/ Polizei NRW Gelsenkirchen

Foi um alarme de incêndio que deu alerta para o assalto no banco Sparkasse pouco antes das quatro da manhã de segunda-feira na cidade de Gelsenkirchen (pouco antes das três da manhã em Portugal Continental). Quando a polícia e os bombeiros chegaram ao local encontraram um buraco na parede de um parque de estacionamento para o cofre e o cofre revirado.

Segundo a agência de notícias norte-americana Associated Press, a polícia acredita que uma broca grande foi utilizada para perfurar a parede do cofre. Às autoridades locais, várias testemunhas disseram que viram alguns homens a carregar sacos num estacionamento perto do banco durante o fim de semana. Mais tarde, imagens de videovigilância mostravam pessoas mascaradas dentro de um veículo roubado na madrugada de segunda-feira.

Ainda, ao meio de comunicação alemão, DW, um porta-voz da polícia descreveu o arrombamento como sendo altamente profissional, afirmando que exigiu planeamento rigoroso, um bom conhecimento do interior do banco e determinação criminosa.

As autoridades locais e o banco já determinaram que mais de dois mil clientes foram afetados pelo roubo e já foi considerado um dos maiores assaltos na Alemanha.

