Sábado – Pense por si

Mundo

Ladrões entram em cofre de banco alemão e roubam bens no valor de 30 milhões de euros

Gabriela Ângelo
Gabriela Ângelo 17:55
As mais lidas

Mais de dois mil clientes foram afetados pelo roubo e já foi considerado um dos maiores assaltos na Alemanha.

Podia ser uma cena do filme Ocean's Eleven: Façam as Vossas Apostas com Brad Pitt e George Clooney. Três ladrões perfuraram a parede do cofre de um banco na Alemanha e roubaram bens avaliados em cerca de 30 milhões de euros. 

Cofre de banco alemão assaltado
Cofre de banco alemão assaltado Facebook/ Polizei NRW Gelsenkirchen

Foi um alarme de incêndio que deu alerta para o assalto no banco Sparkasse pouco antes das quatro da manhã de segunda-feira na cidade de Gelsenkirchen (pouco antes das três da manhã em Portugal Continental). Quando a polícia e os bombeiros chegaram ao local encontraram um buraco na parede de um parque de estacionamento para o cofre e o cofre revirado. 

Segundo a agência de notícias norte-americana Associated Press, a polícia acredita que uma broca grande foi utilizada para perfurar a parede do cofre. Às autoridades locais, várias testemunhas disseram que viram alguns homens a carregar sacos num estacionamento perto do banco durante o fim de semana. Mais tarde, imagens de videovigilância mostravam pessoas mascaradas dentro de um veículo roubado na madrugada de segunda-feira. 

Ainda, ao meio de comunicação alemão, DW, um porta-voz da polícia descreveu o arrombamento como sendo altamente profissional, afirmando que exigiu planeamento rigoroso, um bom conhecimento do interior do banco e determinação criminosa. 

As autoridades locais e o banco já determinaram que mais de dois mil clientes foram afetados pelo roubo e já foi considerado um dos maiores assaltos na Alemanha. 

Cidade alemã de Magdeburgo assinala primeiro aniversário do atentado no mercado de Natal
Leia Também

Cidade alemã de Magdeburgo assinala primeiro aniversário do atentado no mercado de Natal

Tópicos Polícia Incêndios Assalto Roubo Alemanha Deutsche Welle Associated Press Sparkasse Gelsenkirchen Portugal Brad Pitt George Clooney
Investigação
Opinião Ver mais
Paulo Lona
Paulo Lona

Prioridade adiada: a Justiça à entrada de 2026

Maioria dos problemas que afetam o sistema judicial português transita, praticamente inalterada, de um ano para o outro. Falta de magistrados do Ministério Público e de oficiais de justiça continua a ser uma preocupação central. A esta escassez humana soma‑se a insuficiência de meios materiais e tecnológicos.

Menu shortcuts

Ladrões entram em cofre de banco alemão e roubam bens no valor de 30 milhões de euros