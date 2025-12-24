Tragédia na Alemanha: futebolista morre após cair de um teleférico a mais de 70 metros de altura

Sebastian Hertner estava de férias com a mulher numa estância de esqui no norte de Montenegro

O futebol alemão está de luto. Sebastian Hertner, defesa e capitão do ETSV Hamburgo, da 5.ª divisão germânica, morreu aos 34 anos após cair de um teleférico a mais de 70 metros de altura.



Jogador do FC Teutonia Ottensen em campo

Segundo o jornal Bild, Sebastian e a mulher passavam férias na estação de esqui da Savin kuk, no norte de Montenegro, e a cadeira onde seguiam acabou por desprender-se do cabo e embater contra outra cadeira na mesma linha. O jogador morreu no local e a esposa, de 30 anos, foi transportada para um hospital com uma fratura no fémur e um traumatismo craniano. Após este trágico acidente, a estância de esqui foi temporariamente encerrada e as autoridades estão a investigar o caso.

"É com grande tristeza que anunciamos o falecimento do nosso capitão, Sebastian Hertner, um acidente fatal durante as suas férias. Estamos chocados e profundamente tristes. Os nossos mais sinceros pêsames à sua família e entes queridos. Descanse em paz, Sebastian", pode ler-se na mensagem publicada pelo ETSV Hamburgo nas redes sociais.