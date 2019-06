Podemos ameaça votar contra a investidura de Pedro Sánchez

O líder do Unidas Podemos, Pablo Iglesias, ameaçou esta terça-feira em Madrid numa reunião com o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, votar contra a sua investidura, prevista para julho, voltando a insistir na formação de um governo de coligação. Mas Sánchez respondeu no mesmo tom, desafiando Iglesias a avançar com o ‘chumbo’ e recusando dar-lhe qualquer ministério. A geringonça espanhola está assim em causa e o líder do PSOE pode não conseguir formar governo e ter de avançar para novas eleições, como aliás já ameaçou.

A extrema-esquerda espanhola e o chefe do governo socialista em funções confirmaram assim a situação de bloqueio das negociações de investidura, depois de uma segunda reunião entre as duas partes, segundo fontes citadas pela imprensa espanhola.