Pneumonia viral atinge 59 pessoas na China

Macau eleva nível de alerta de emergência devido a pneumonia viral no centro da China O diretor dos Serviços de Saúde de Macau anunciou hoje que o nível de alerta de emergência foi elevado para três, para reforçar prevenção e coordenação na resposta à situação de pneumonia viral no centro da China.

As autoridades chinesas garantem que o surto de pneumonia viral que se vive em Wuhan não é de SARS (síndrome respiratória aguda grave), MERS (Síndrome respiratória do Médio Oriente) ou gripe das aves. Ainda está a ser investigada a causa e a fonte do surto.Num comunicado divulgado este domingo, a Comissão Municipal de Saúde de Wuhan indicou terem sido identificados 59 casos de pneumonia viral desconhecida. Entre eles, sete pessoas encontram-se em estado crítico.Também indicou que 163 pessoas que tinham estado em contacto com os pacientes estavam sob observação médica.A pneumonia viral começou a espalhar-se no fim de dezembro em Wuhan, originando receio de se tratar de uma epidemia de SARS.No final de 2002, a China esteve na origem de um surto mundial da Síndrome Respiratória Aguda Grave (SARS), que resultou em mais de oito mil casos, incluindo no Canadá e nos Estados Unidos. Em meados de 2003, registaram-se mais de 800 mortos.

Há 16 anos, desde 2004, que não há registo de novos casos, sendo considerado que a doença, mas não o vírus, foi erradicada.

A SARS é transmitida de pessoa para pessoa através de contactos próximos ou através de gotas transportadas pelo ar e que foram expelidas por uma pessoa infetada.