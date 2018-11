Um piloto falhou o seu ponto de aterragem por quase 50 quilómetros depois de adormecer durante um voo entre Devonport, no noroeste da Tasmânia, até à ilha King. Escritório de Segurança dos Transportes Australiano (ATSB) já está a investigar o caso de "incapacitação do piloto", ocorrido no passado dia 8 de Novembro.

Os dados de acompanhamento do voo mostram que a viagem que se iniciou às 6h21 da manhã aterrou em segurança no aeroporto da ilha King mas efectuou um desvio de 46 quilómetros pelo caminho.

A avioneta Piper PA-31 Navajo VH-TWU, que realizou a viagem, carregava nove passageiros e foi construída em 1975. Num comunicado, a ATSB alega que "durante o percurso o piloto adormeceu, resultando numa extensão da viagem por 46 km".