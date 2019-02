Depois de terminar o liceu, Muhammed Abubakar tentou entrar numa escola em Kaduna, Nigéria – mas chegou demasiado tarde e não conseguiu. Acabou por arranjar trabalho como funcionário de limpeza de uma companhia aérea e 24 anos depois, tornou-se piloto.

A história de Abubakar foi relatada pelo próprio ao jornal Daily Trust. Quando abandonou as limpezas, arranjou "emprego como comissário de terra com a companhia aérea Kabo Air em Maiduguri". "Através do meu serviço na companhia, trabalhei em quase todas as unidades, menos segurança. Isso ajudou-me muito no setor da aviação", contou.