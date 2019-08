A Procuradoria-Geral da República (PGR) de Angola reconheceu, esta quarta-feira, que a notificação enviada ao ex-presidente do país José Eduardo dos Santos não teve em conta a imunidade de que este goza.

Uma nota a que a agência Lusa teve acesso refere que a notificação a José Eduardo dos Santos para comparecer naquele órgão foi emitida por um funcionário da Direção Nacional de Investigação e Ação Penal (DNIAP).A PGR salienta que "não foi instaurado e nem sequer existe algum processo-crime contra o ex-Presidente da República, o engenheiro José Eduardo dos Santos".Segundo a nota, o funcionário da DNIAP, ao notificar José Eduardo dos Santos, que foi Presidente de Angola 38 anos, "não teve em conta a qualidade da pessoa notificada".Em declarações à Lusa, o porta-voz da PGR, Álvaro João, explicou que, tendo em conta a imunidade de que o ex chefe de Estado angolano goza por ser igualmente membro do Conselho da República, a notificação deveria ter sido enviada e assinada pelo Procurador-Geral da República ou pelo vice-procurador."Quando são essas entidades pode pedir-se a elas que marquem a hora, o local e o oficial desloca-se para a sua audição", esclareceu Álvaro João.De acordo com o porta-voz, há necessidade de se ouvir o ex-chefe de Estado angolano "por conta dos vários processos em curso, em que muitos dos arguidos para a sua defesa dizem ter recebido ordens" do antigo Presidente."É muito importante que se faça isso (ouvi-lo) porque muitos mesmo tendo recebido ordens, podem ter extravasado e agora atiram culpas", acrescentou Álvaro João.