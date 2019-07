"Caso a Petrobras venha a abastecer esses navios , ficará sujeita ao risco de ser incluída na mesma lista, o que poderia ocasionar graves prejuízos à companhia", acrescentou.A Petrobras ressaltou, ainda, que "existem outras fornecedoras de combustível no país" e que "mantém seu compromisso em atender a demanda de seus clientes, desde que observadas as normas aplicáveis e suas políticas de conformidade".O governo norte-americano adotou uma política de sanções contra o Irão , alegando que o país asiático violou o acordo internacional firmado em julho de 2015, em Viena, com os Estados Unidos, Alemanha, China, França, Reino Unido e Rússia.A República Islâmica tinha anunciado, no início de maio último, que iria começar gradualmente a quebrar os compromissos assumidos no acordo caso os outros signatários internacionais não alcançassem uma solução que permitisse contornar as sanções norte-americanas e as respetivas implicações na economia iraniana.As autoridades de Teerão passaram das palavras aos atos e anunciaram, na semana passada, que estavam a produzir urânio enriquecido em pelo menos 4,5%, em resposta ao restabelecimento das sanções por parte de Washington.O grau máximo de enriquecimento de urânio permitido pelo acordo é de 3,67%.Teerão sempre insistiu que o seu programa nuclear tem fins pacíficos, negando qualquer tentativa de desenvolver armas nucleares.