17 de fevereiro de 2026 às 15:30

“Não tenho nada a ver com Jeffrey Epstein”: Donald Trump diz estar “totalmente ilibado” no caso Epstein

O presidente norte-americano, Donald Trump, voltou a garantir, esta segunda-feira, que não tem qualquer ligação a Jeffrey Epstein, afirmando que foi “totalmente absolvido” no caso.

