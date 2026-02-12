Sábado – Pense por si

12 de fevereiro de 2026 às 14:27

Procuradora-geral dos Estados Unidos acusada de mentir sob juramento durante audiência sobre caso Epstein

Pam Bondi afirmou, durante a audiência, que não existe nenhuma prova de que o Presidente dos EUA, Donald Trump, tenha cometido algum crime relacionado com o caso de Jeffrey Epstein. Contudo, a alegação foi desmentida por um dos representantes democratas no congresso.

