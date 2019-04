A representação gráfica apresenta uma vaca humanoide a dar de mamar a um humano mais velho e tem suscitado muitos comentários nas redes sociais.

Ao longo dos anos, a organização de defesa animal PETA tem divulgado imagens e campanhas invulgares para advogar os direitos dos seres vivos, como colocar um cão num churrasco para motivar as pessoas a entrarem numa dieta vegan, por exemplo.

Na sua coletânea de campanhas bizarras, o grupo norte-americano adicionou este na quinta-feira: um cartoon de um homem velho a mamar no peito distintamente humano de uma vaca antropomórfica. "Parece estranho, certo? Isto és tu a beber leite de vaca. Levanta a mão se achas que os humanos não deviam beber leite de vaca. Foi feito para bebés – não para ti!", lê-se no tweet publicado na conta da PETA.



<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="pt"><p lang="en" dir="ltr">Looks weird right? <br><br>It's what you're doing if you drink cow's milk ? Raise your hand if you know that humans shouldn’t be drinking cow’s breast milk. It was made for their babies—not you! <br><br>Art by <a href="https://twitter.com/CHOICEBISON?ref_src=twsrc%5Etfw">@choicebison</a> <a href="https://twitter.com/FREEBISON?ref_src=twsrc%5Etfw">@freebison</a> <a href="https://t.co/D8QcJnyfUG">pic.twitter.com/D8QcJnyfUG</a></p>— PETA (@peta) <a href="https://twitter.com/peta/status/1111342954801696768?ref_src=twsrc%5Etfw">28 de março de 2019</a></blockquote>

A organização está a manifestar-se contra o consumo de leite de vaca por humanos, argumentando que as vacas – que vivem cerca de 20 anos e podem produzir leite por oito ou nove - têm a sua vida encurtada quando ficam envolvidas no setor do leite. O stress das fábricas causa "doenças, mazelas e problemas reprodutivos", segundo um relatório publicado no site da PETA, acrescentando que quando os animais atingem os 5 ou 4 anos, tornam-se inúteis para a indústria e por isso são levados para os matadouros.

A imagem tem causado controvérsia nas redes sociais, onde vários utilizadores têm aproveitado para brincar com a situação.



<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="pt"><p lang="en" dir="ltr">I don’t quite understand. Do you have any more detailed pics</p>— Patrick Monahan (@pattymo) <a href="https://twitter.com/pattymo/status/1111425792792129536?ref_src=twsrc%5Etfw">29 de março de 2019</a></blockquote>

Outros utilizadores têm concordado com a mensagem da PETA, apoiando a iniciativa.



<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="pt"><p lang="en" dir="ltr">PETA is trolling, but roving bands of breastfeeding cows is the only way to curb our reliance on wasteful paper and plastic milk containers - we should... we MUST be fully reliant on roving bands of breastfeeding cows by 2025.</p>— ian karmel (@IanKarmel) <a href="https://twitter.com/IanKarmel/status/1111692257827016705?ref_src=twsrc%5Etfw">29 de março de 2019</a></blockquote>

