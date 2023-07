Peritos da ONU ainda não observaram sinais de explosivos na Central de Zaporíjia

Luana Augusto com Leonor Riso

Especialistas da agência nuclear da ONU têm inspecionado "partes das instalações" da Central Nuclear de Zaporíjia, na Ucrânia, e têm efetuado também "rondas regulares" pelo local, segundo um comunicado avançado pela organização, nesta quarta-feira.

A Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA) revelou hoje que até agora não observou "quaisquer indícios visíveis de minas ou de explosivos".

Rússia e Ucrânia voltaram a acusar-se mutuamente, na terç-afeira, de planearem um ataque à maior central nuclear da Europa e de derrubarem repetidamente cabos elétricos, essenciais para arrefecer os seis reatores da central e evitar um colapso nuclear.

Os peritos já solicitaram um "acesso suplementar, necessário para confirmar a ausência de minas ou explosivos" e acrescentaram que seria essencial conseguirem aceder "aos telhados das unidades de reatores 3 e 4, bem como a partes dos pavilhões das turbinas e a algumas partes do sistema de arrefecimento da central".

No comunicado, a AIEA, que foi estabelecida como uma organização autónoma da ONU, não esclarece por que razões pretendem aceder aos telhados dos dois redatores. Aquilo que dizem é que "com o aumento da tensão e das atividades militares, na região onde se situa esta importante central nuclear", que os "peritos devem poder verificar os factos no terreno".

O Ministério da Defesa britânico já veio prenunciar-se e afirmou que, em março, as imagens de satélite mostravam que a Rússia tinha montado "posições de combate com sacos de areia, nos telhados de vários dos seis edifícios dos reatores" da central.

A AIEA tem alertado repetidamente para a possibilidade de catástrofes decorrentes de confrontos militares nas proximidades e, no comunicado, afirmou que têm conhecimento de relatos que garantem que foram colocadas minas e outros explosivos dentro e à volta da central.