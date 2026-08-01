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Portugal

Avião da TAP descola de Lisboa e volta para trás devido a emergência a bordo

Diogo Barreto
Diogo Barreto 16:02
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Voo TP067 regressou a Lisboa "devido a uma questão técnica" e a aterragem decorreu com "total segurança e normalidade".

Um avião da TAP, que descolou de Lisboa ao final da manhã deste sábado com destino a Curitiba, no Brasil, voltou a terra após declarar emergência a bordo.

Voos da TAP Portugal
Voos da TAP Portugal Manuel Moreira

As causas do alerta ainda não são conhecidas, mas o Airbus A330 da companhia portuguesa esteve a fazer manobras no ar, por cima do oceano, para queimar combustível e reduzir o peso antes de voltar a aterrar no Aeroporto Humberto Delgado.

A TAP disse que o voo TP067 regressou a Lisboa "devido a uma questão técnica" e que a aterragem decorreu com "total segurança e normalidade e os passageiros retomarão viagem assim que possível".

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