Explosão de bomba no centro de Moscovo provoca três mortos

Uma bomba explodiu este sábado junto a um restaurante em Moscovo. Três pessoas morreram, incluindo a bombista, e 21 ficaram feridas.

Edição de 28 de julho a 3 de agosto

Um engenho explosivo foi detonado este sábado à porta de um restaurante junto à Praça Kudrinskaya, no centro de Moscovo.



Veículos de emergência na Praça Kudrinskaya Sergei Vedyashkin/Moscow News Agency via AP

Segundo o Comité Nacional Antiterrorismo da Rússia, citado pela agência de notícias RIA Novosti, uma mulher não identificada tentou transportar o engenho para dentro do restaurante, mas um segurança impediu-a de entrar antes da explosão. Ambos morreram, assim como um cliente do restaurante.

O ataque encontra-se ainda sob investigação e, na sequência do atentado, o Departamento dos Transportes de Moscovo anunciou o adiamento da segunda edição do Festival Noturno de Ciclismo.