Sábado – Pense por si

Contos Clássicos Portugueses


agora disponíveis para ler e ouvirContos Clássicos PortuguesesAceder aqui

Mundo

Pelo menos dois mortos e 40 feridos em descarrilamento de elétrico em Milão

Diogo Barreto
Diogo Barreto 17:32
Capa da Sábado Edição 24 de fevereiro a 2 de março
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 24 de fevereiro a 2 de março
As mais lidas

O elétrico saiu dos carris na via Vittorio Veneto, uma das principais artérias do centro da cidade.

O descarrilamento de um elétrico em Milão, Itália, provocou esta sexta-feira pelo menos dois mortos e 40 feridos, segundo o . O elétrico, um dos modelos mais recentes em circulação em Milão, saiu dos carris na via Vittorio Veneto, uma das principais artérias do centro da cidade.

Descarrilamento de elétrico em Milão causa um morto e 40 feridos
Descarrilamento de elétrico em Milão causa um morto e 40 feridos AP Photo/Luca Bruno

A composição embateu na montra de uma loja, declarou o porta-voz dos bombeiros, Vittorio Di Giacomo, à agência Reuters.

As equipas da proteção civil montaram uma tenda para prestar assistência aos feridos.

A empresa de transportes de Milão, ATM, afirmou em comunicado estar “profundamente chocada” com o acidente, manifestou a sua solidariedade para com todos os afetados e disse estar a colaborar com as autoridades judiciais para tentar apurar as causas do sucedido.

Nota: Notícia atualizada pelas 18h05 com informação sobre um segundo morto

Tópicos ferida Descarrilamento Mortes Morta Milão Corriere della Sera Vittorio Veneto
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Pelo menos dois mortos e 40 feridos em descarrilamento de elétrico em Milão