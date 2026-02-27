Pelo menos dois mortos e 40 feridos em descarrilamento de elétrico em Milão

O elétrico saiu dos carris na via Vittorio Veneto, uma das principais artérias do centro da cidade.

O descarrilamento de um elétrico em Milão, Itália, provocou esta sexta-feira pelo menos dois mortos e 40 feridos, segundo o Corriere della Sera. O elétrico, um dos modelos mais recentes em circulação em Milão, saiu dos carris na via Vittorio Veneto, uma das principais artérias do centro da cidade.



Descarrilamento de elétrico em Milão causa um morto e 40 feridos AP Photo/Luca Bruno

A composição embateu na montra de uma loja, declarou o porta-voz dos bombeiros, Vittorio Di Giacomo, à agência Reuters.

As equipas da proteção civil montaram uma tenda para prestar assistência aos feridos.

A empresa de transportes de Milão, ATM, afirmou em comunicado estar “profundamente chocada” com o acidente, manifestou a sua solidariedade para com todos os afetados e disse estar a colaborar com as autoridades judiciais para tentar apurar as causas do sucedido.

