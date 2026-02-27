FC Porto defronta o Estugarda e o Sporting de Braga o Ferencváros na Liga Europa

Caso siga em frente, o FC Porto vai defrontar o Nottingham Forest ou o Midtjylland, enquanto o Sporting de Braga mede forças com o vencedor do embate entre os gregos do Panathinaikos e os espanhóis do Betis.

O FC Porto vai defrontar o Estugarda e o Sporting de Braga nos oitavos de final da Liga Europa de futebol, ditou esta sexta-feira o sorteio realizado na sede da UEFA, em Nyon, na Suíça.



Sorteio da Liga Europa Lusa

Por terem terminado a fase de liga no quinto lugar, os 'dragões' foram cabeças de série, pelo que vão jogar na Alemanha a primeira mão (12 de março), o mesmo sucedendo com os bracarenses, que foram cabeças de série por terem terminado no sexto posto, jogando primeiro na Hungria, com a segunda mão a estar agendada para uma semana depois (19 de março).

Caso siga em frente, o FC Porto vai defrontar nos quartos de final o clube que sair do embate entre os ingleses do Nottingham Forest, treinados por Vítor Pereira, e os dinamarqueses do Midtjylland, enquanto o Sporting de Braga, se ultrapassar esta eliminatória, mede forças com o vencedor do embate entre os gregos do Panathinaikos e os espanhóis do Betis.