Sábado – Pense por si

Mundo

Finlândia receia ser atingida por drones ucranianos desviados pela Rússia

Lusa 08:12
As mais lidas

Segundo Helsínquia, a Ucrânia tem como alvo os portos russos localizados próximo do território finlandês sendo que a Rússia desenvolveu técnicas capazes de interferir na rota dos aparelhos correndo-se o risco de serem dirigidos contra a Finlândia.

As autoridades finlandesas alertaram esta quinta-feira sobre a possibilidade de o território da Finlândia ser sobrevoado e atingido por drones ucranianos desviados pelas forças russas.   

Soldados ucranianos
Soldados ucranianos AP

O chefe dos serviços de informação militares finlandeses disse à Agence France Presse que a Rússia tem neste momento capacidades técnicas que permitem bloquear o sinal dos aparelhos aéreos não tripulados (drones) ucranianos.

Segundo Helsínquia, a Ucrânia tem como alvo os portos russos localizados próximo do território finlandês sendo que a Rússia desenvolveu técnicas capazes de interferir na rota dos aparelhos correndo-se o risco de serem dirigidos contra a Finlândia. 

O major-general Pekka Turunen, chefe do serviço de informações das Forças de Defesa da Finlândia, disse que o perigo de um drone invadir o espaço aéreo da Finlândia ou o território finlandês é cada vez maior. 

"A Ucrânia tem como alvo os portos petrolíferos (...) bastante próximos da Finlândia, e agora sabemos como a Rússia os neutraliza utilizando o bloqueio de GPS. Portanto, se um drone utilizar o GPS para navegar até ao alvo, pode ser desviado para outro local devido a esse bloqueio", explicou.

O GPS (Global Positioning System) é um sistema que fornece a qualquer aparelho recetor, através de comunicações por satélite, a posição em que se encontra durante a navegação.  

Artigos Relacionados
Tópicos Informações Informação Porto Serviço militar Finlândia Rússia Ucrânia Forças Armadas da Finlândia Pekka Turunen
Investigação
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Finlândia receia ser atingida por drones ucranianos desviados pela Rússia