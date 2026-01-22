Finlândia receia ser atingida por drones ucranianos desviados pela Rússia

Segundo Helsínquia, a Ucrânia tem como alvo os portos russos localizados próximo do território finlandês sendo que a Rússia desenvolveu técnicas capazes de interferir na rota dos aparelhos correndo-se o risco de serem dirigidos contra a Finlândia.

As autoridades finlandesas alertaram esta quinta-feira sobre a possibilidade de o território da Finlândia ser sobrevoado e atingido por drones ucranianos desviados pelas forças russas.



Soldados ucranianos AP

O chefe dos serviços de informação militares finlandeses disse à Agence France Presse que a Rússia tem neste momento capacidades técnicas que permitem bloquear o sinal dos aparelhos aéreos não tripulados (drones) ucranianos.

Segundo Helsínquia, a Ucrânia tem como alvo os portos russos localizados próximo do território finlandês sendo que a Rússia desenvolveu técnicas capazes de interferir na rota dos aparelhos correndo-se o risco de serem dirigidos contra a Finlândia.

O major-general Pekka Turunen, chefe do serviço de informações das Forças de Defesa da Finlândia, disse que o perigo de um drone invadir o espaço aéreo da Finlândia ou o território finlandês é cada vez maior.

"A Ucrânia tem como alvo os portos petrolíferos (...) bastante próximos da Finlândia, e agora sabemos como a Rússia os neutraliza utilizando o bloqueio de GPS. Portanto, se um drone utilizar o GPS para navegar até ao alvo, pode ser desviado para outro local devido a esse bloqueio", explicou.

O GPS (Global Positioning System) é um sistema que fornece a qualquer aparelho recetor, através de comunicações por satélite, a posição em que se encontra durante a navegação.