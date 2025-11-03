Sábado – Pense por si

03 de novembro de 2025 às 19:11

Vídeo mostra momentos de intensa turbulência no olho do furacão Melissa

A tripulação de um avião da Administração Oceânica e Atmosférica Nacional dos EUA enfrentou momentos de enorme turbulência quando sobrevoava o olho do furacão Melissa para recolher dados científicos.

