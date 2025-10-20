Sábado – Pense por si

20 de outubro de 2025 às 17:18

Avião de carga sai da pista e mata dois trabalhadores no aeroporto de Hong Kong

Um avião de carga saiu da pista, na manhã desta segunda-feira, e matou dois trabalhadores do aeroporto de Hong Kong. O acidente ocorreu cerca das 3h50.

