29 de outubro de 2025 às 23:00Associated Press

11 pessoas morreram em despiste de avião no Quénia

Um acidente aéreo matou 11 pessoas, na sua maioria turistas estrangeiros, na região de Kwale, no Quénia, nesta terça-feira.

