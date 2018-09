Pelo menos nove pessoas morreram e 43 ficaram feridas num atropelamento, aparentemente intencional, por um automóvel, ocorrido hoje numa praça movimentada da cidade chinesa de Hengyang (centro do país), noticiaram meios locais.

O condutor, um homem de 54 anos, foi detido pela polícia depois de ter avançado com o seu automóvel na praça Binjiang.





#BREAKING: At least 3 dead & 40 injured after an SUV rammed into a crowd of people in Hengyang, China (Video: @ZhangZhulin) pic.twitter.com/ZkC1oAyrk4