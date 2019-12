Pelo menos dois mortos e sete feridos em tiroteio nos EUA

Pelo menos duas pessoas morreram e sete ficaram feridas num tiroteio, este sábado à noite durante a gravação de um vídeo musical num parque de estacionamento em Houston (Texas), nos Estados Unidos, informaram as autoridades locais.

Alguns dos feridos estão numa "situação muito grave", disse o chefe da polícia do condado de Harris, Ed González, citado pela agência EFE.



Update: we are now at 9 total gunshot wound victims: 2 were confirmed deceased at scene, 1 was critical, the others remain hospitalized. Anyone with info is urged to call @CrimeStopHOU at 713-222-TIPS. https://t.co/f0AtkRMZGH — Ed Gonzalez (@SheriffEd_HCSO) December 28, 2019

A maior parte das vítimas, acrescentou, são jovens hispânicos. As duas vítimas mortais foram identificados como sendo Gonzalo Gonzalez, de 20 anos, e Jonathan Jimenez, de 22. "É uma situação muito grave, é uma zona residencial e houve muitos disparos", disse Ed González.