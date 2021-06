Sobe para nove o número de mortos no colapso de um prédio. 156 continuam desaparecidos

Buscas continuam pelo terceiro dia consecutivo para encontrar os 156 desaparecidos com a queda de um prédio em Miami, Flórida. Número de mortos subiu para nove depois de uma pessoa ter morrido no hospital.

Os bombeiros recuperaram mais uma vítima dos escombros da torre que colapsou na quinta-feira de madrugada, em Miami, EUA. Uma outra morreu já no hospital, elevando assim para nove o número de mortos, existindo ainda 156 desaparecidos.



No sábado à tarde, as equipas de regaste conseguiram retirar mais um corpo dos escombros, anunciaram as autoridades. "A nossa prioridade continua a ser a de procurar e salvar vidas que possam estar entre os escombros", referiu aos jornalistas a mayor do condado de Miami-Dade, Levine Cava.



A governante anunciou ainda que as equipas descobriram partes de corpos humanos que levaram à identificação de mais três vítimas, cujas famílias foram de imediato notificadas.