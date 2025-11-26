Sábado – Pense por si

Mundo

Pelo menos 36 pessoas morreram em incêndio em Hong Kong e 276 estão desaparecidas

Luana Augusto
Luana Augusto 18:21
As mais lidas

Um bebé e uma idosa foram resgatados.

Pelo menos 36 pessoas morreram num incêndio, que deflagrou esta quarta-feira em Tai Po, Hong Kong, e 276 continuam desaparecidas. A informação foi avançada pelo chefe do Executivo, John Lee, numa conferência de imprensa, que acrescentou que existem neste momento 29 pessoas a receber tratamento hospitalar, e que sete delas estão em estado crítico.

A carregar o vídeo ...
Novas imagens mostram incêndio violento em complexo de arranha-céus em Hong Kong

Para o incêndio em Wang Fuk Court, que é classificado como nível 5 - a categoria mais grave - foram mobilizados 700 bombeiros, sendo que um acabou por morrer em serviço. Durante o tempo em que tentaram combater as chamas, as equipas conseguiram resgatar um bebé e uma idosa.  Segundo o jornal South China Morning Post, ambos receberam máscaras de oxigénio antes de serem transportados para o hospital. Não se sabe, no entanto, quantas pessoas permanecem presas dentro deste prédio.  

Enquanto os bombeiros tentavam combater o incêndio houve quem se reunisse junto a esta habitação para rezar. Enquanto isso, outras pessoas tentaram levar ajudar aos afetados, levando água, comida e cobertores. 

Como consequência, o Departamento de Educação de Hong Kong informou também que várias escolas deste distrito estariam encerradas até quinta-feira.

As autoridades competentes entretanto já estiveram a preparar abrigos para acolher os afetados, segundo a secretária da Habitação, Winnie Ho Wing-yin. Ao que tudo indica, haverá 1.400 unidades disponíveis em Hong Kong, sendo que destas, apenas 280 estão localizadas em Tai Po.

O presidente chinês entretanto já lamentou o sucedido, avança a emissora estatal chinesa CCTV.

Artigos Relacionados
Tópicos Incêndios Resposta de emergência Hong Kong Tai Po John Lee Winnie Ho South China Morning Post
Investigação
Opinião Ver mais
Carlos Torres
Carlos Torres

Aproveitar os feriados

Do Minho ao Algarve, 22 sugestões para gozar os fins-de-semana prolongados de dezembro. E ainda: médicos prescrevem atividades como dança ou jardinagem; de onde vem o dinheiro para as Presidenciais?

Menu shortcuts

Pelo menos 36 pessoas morreram em incêndio em Hong Kong e 276 estão desaparecidas