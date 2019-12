Pelo menos 18 mortos em tiroteio numa prisão nas Honduras

Pelo menos 18 presos foram mortos e 16 outros ficaram feridos durante um tiroteio numa prisão nas Honduras na noite de sexta, anunciou a administração da prisão, em comunicado.

O tiroteio ocorreu na prisão de Tela, cidade portuária no noroeste das Honduras, a 200 quilómetros da capital Tegucigalpa, e os motivos ainda não são conhecidos.

A administração da prisão tinha inicialmente relatado três mortes, mas o saldo aumentou rapidamente para 18 mortos e 16 feridos. As autoridades, no entanto, forneceram apenas uma lista nominal de 14 mortos e 15 feridos na manhã de sábado.

O presidente das Honduras, Juan Orlando Hernández, sublinhou na terça-feira a necessidade de conter a onda de assassínios nas prisões e ordenou que polícias e militares assumissem o controlo total dos 27 estabelecimentos do país, onde estão mais 21 mil detidos.

No entanto, os militares ainda não tinham assumido o controlo do centro prisional de Tela na sexta-feira, de acordo com a porta-voz da administração do instituto prisional, Digna Aguilar.

A decisão presidencial foi tomada após o assassínio, em 14 de dezembro, de cinco membros do gangue Mara Salvatrucha (MS-13) na prisão de alta segurança de La Tolva, a cerca de 40 quilómetros da capital Tegucigalpa.

No dia anterior, Pedro Idelfonso Armas, diretor da principal prisão de alta segurança do país, El Pozo, em Santa Bárbara (oeste do país), tinha sido morto a tiro.