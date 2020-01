Pelo menos 16 pessoas morreram e dezenas de milhares ficaram desalojadas na sequência das inundações que atingiram a capital da Indonésia, Jacarta, na véspera do Ano Novo, informaram esta quinta-feira as autoridades locais.As chuvas torrenciais e a subida dos rios submergiram pelo menos 169 bairros e causaram deslizamentos de terra nos distritos de Bogor e Depok, nos arredores de Jacarta, de acordo com o porta-voz da Agência Nacional de Gestão de Desastres, Agus Wibowo. Imagens divulgadas pela agência mostram militares e socorristas em barcos de borracha a tentar resgatar pessoas que foram forçadas a subir aos telhados das suas casas inundadas.Mais de 31 mil pessoas foram para abrigos temporários após as inundações terem atingido, em algumas áreas, até 2,5 metros de altura, acrescentou o mesmo responsável. O governador de Jacarta, Anies Baswedan, disse que as chuvas torrenciais registadas na capital e nas áreas montanhosas de Java Ocidental causaram o transbordo dos rios Ciliwung e Cisadane.