Pelo menos 12 pessoas hospitalizadas após tiroteio em Oklahoma

Dez dos feridos foram transportados para o hospital e os outros dois deslocaram-se pelos próprios meios, estando as vítimas em "diversos estados de saúde".

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30

Um tiroteio na noite deste domingo numa festa no lago perto do estado de Oklahoma, nos EUA, hospitalizou pelo menos 12 pessoas.



Pelo menos 12 feridos em tiroteio nos EUA AP

A porta-voz da polícia de Edmond, Emily Ward, informou que as autoridades receberam relatos de disparos por volta das 21h00 (03h00 desta segunda-feira em Lisboa) durante uma reunião de jovens perto do Lago Arcadia, em Oklahoma, avança a Associated Press.

"Esta é obviamente uma situação muito assustadora e compreendemos a preocupação do público e dos envolvidos e estamos a trabalhar arduamente para encontrar os suspeitos", afirmou.

"Estamos a percorrer toda a região metropolitana e a conversar com vítimas e testemunhas", acrescentou.

De acordo com as autoridades dez dos feridos foram transportados para o hospital e os outros dois deslocaram-se pelos próprios meios, estando as vítimas em "diversos estados de saúde". Até ao momento, ainda não foram feitas detenções.

O Lago Acardia é um reservatório artificial utilizado para o controlo de cheias e ainda um local recreativo que oferece a possibilidade de realizar atividades como pesca, passeios de barco e piqueniques.

Há quarenta anos, a cidade de Edmond, em Oklahoma, foi palco de um dos tiroteios em locais de trabalho mais mortais da história dos Estados Unidos quando a 20 de agosto de 1986 um carteiro disparou contra 20 colegas de trabalho, provocando 14 mortes.

Siga-nos no WhatsApp.