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Suspeito de tiroteio em jantar da Casa Branca acusado de tentativa de homicídio contra o presidente dos EUA

CM 27 de abril de 2026 às 20:54
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Cole Allen vai permanecer detido.

O suspeito de ser o autor do tiroteio num jantar da Casa Branca, no sábado, foi acusado esta segunda-feira de tentativa de homicídio contra o presidente dos EUA, Donald Trump.

Suspeito do tiroteio algemado
Suspeito do tiroteio algemado Truth Social/Donald Trump

Cole Allen foi presente esta segunda-feira a tribunal para um primeiro interrogatório. O juiz determinou que o suspeito se mantivesse detido, indica a Reuters.

Segundo refere a agência noticiosa, o homem chegou ao tribunal algemado e manteve uma expressão neutra durante a sessão.

Recorde-se que, no sábado, um homem invadiu um jantar no hotel Hilton Washington onde estavam presentes vários funcionários da Casa Branca e o próprio presidente, a mulher e o vice-presidente. Os três foram rapidamente retirados da sala.

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