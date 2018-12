Peixe japonês avistado na Califórnia... e a culpa será do tsunami de 2011

Cientistas suspeitam que o tsunami de 2011 no Japão tenha sido responsável por transportar a espécie até à costa da Califórnia. 289 espécies costeiras japonesas que alcançaram as costas do Hawaii e da América do Norte durante um período de seis anos

Um peixe japonês exótico, conhecido como barred knifejaw, foi avistado por mergulhadores na costa da Califórnia. Os cientistas acreditam que tenha cruzado o Oceano Pacífico à "boleia" de detritos do tsunami de 2011. O mesmo tem sido visto múltiplas vezes em Monterey Bay, a sul de San Francisco, desde 2014. No entanto, trata-se de uma espécie inédita nas águas que cercam as costas dos EUA e é nativa do Japão, Coreia e China.



À medida que as lentas correntes oceânicas do Pacífico arrastavam lentamente detritos do Japão para o oeste, atravessando o oceano em direcção aos EUA, acredita-se que peixes como este se tenham movido igualmente. "Essas correntes circulam em redor, e dependendo das condições locais, a água pode mover-se para terra firme", disse a Jonathan Geller, cientista do Moss Landing Marine Laboratories, na Califórnia, à CNN.



Geller pesquisou o impacto do tsunami de 2011 sobre a fauna marinha e documentou 289 espécies costeiras japonesas que alcançaram as costas do Hawaii e da América do Norte durante um período de seis anos. "É um peixe que se destaca de imediato, porque parece muito estranho nas nossas águas e é uma espécie que não se assemelha a nenhuma que tenhamos visto antes".



"Não podemos confundi-lo com nenhum outro peixe", disse Nicholas Ta, um dos mergulhadores que o avistou.



Rick Starr, outro investigador do Moss Landing Marine Laboratories, disse à CNN que isto significava que o barred knifejaw não iria corromper o ecossistema de Monterey Bay, uma das áreas marinhas mais protegidas dos EUA.