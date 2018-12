Amanda Cox, de 34 anos, foi encontrada morta num hospital de Edimburgo, na Escócia, depois de ter ido visitar o seu filho prematuro à ala dos internamentos. Acredita-se que tenha sofrido uma hemorragia depois de entrar numa escadaria raramente utilizada, ao tentar regressar à maternidade, avançam os jornais britânicos.A recém-mãe foi dada como desaparecida durante a tarde de segunda-feira, uma vez que não voltara a ser vista depois da visita à unidade neonatal. Após cinco horas de buscas, foi descoberta numa zona raramente usada da Edinburgh Royal Infirmary.

"Podemos confirmar que a desaparecida Amanda Cox foi encontrada morta na Edinburgh Royal Infirmary por volta das 22h00 na segunda-feira, 10 de Dezembro", disse a polícia escocesa num comunicado, acrescentando que o seu falecimento permanece "inexplicado, mas insuspeito".

Um amigo da falecida disse que a mesma se queixava de dores de cabeça que antecediam o nascimento do filho Murray. "Aparentemente, amanda regressava ao seu quarto para receber a medicação quando seguiu um caminho errado e foi parar a um bloco caído em desuso", disse à BBC.



Uma campanha online foi criada por John Clarkson, amigo próximo do casal, com o objectivo de reunir dinheiro para ajudar o marido de Amanda, Michael, a pagar o funeral da esposa e o combustível gasto nas longas viagens até ao hospital para visitar o filho. O valor foi atingido em 24 horas.