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Pedro Sánchez diz que situação em Ceuta é "ataque e violação da integridade territorial" e garante repatriamentos

12:43
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Nas últimas 24 horas, cerca de 49 mil migrantes vindos de Marrocos chegaram a Ceuta de forma irregular, maioritariamente a nado, instalando o caos no território.

O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, disse, esta sexta-feira, que o que está a acontecer em Ceuta "é um ataque e uma violação da integridade territorial".

Pedro Sánchez
Pedro Sánchez Direitos Reservados

Em declarações aos jornalistas numa visita ao território, Sánchez disse que já está em curso o processo de repatriamento de vários migrantes que têm chegado de Marrocos de forma irregular e que a Comissão de Asilo está reunida para dar seguimento a essa situação.

O chefe do governo garantiu ainda já estar em contacto com as autoridades de Marrocos e que estas estariam a colaborar.

Pedro Sánchez reforçou também que a questão da migração é parte central das políticas públicas de Espanha e que o importante é que se criem boas condições de vida e oportunidades para as pessoas nos seus países.

Recorde-se que, nas últimas 24 horas cerca de 49 mil marroquinos chegaram à cidade autónoma espanhola de Ceuta de forma irregular, maioritariamente a nado, instalando o caos na cidade. Centenas dormiram nas ruas, esta noite, enquanto aguardavam auxílio por parte das autoridades. Pelo menos 24 pessoas morreram ao tentar fazer a travessia por mar. 

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