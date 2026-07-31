Migrações: Ceuta estima entrada de 60 mil pessoas e diz que há 34 mortos

Ceuta é um enclave espanhol no norte de África e tem uma população de 83 mil pessoas.

Edição de 28 de julho a 3 de agosto

O presidente do governo autónomo de Ceuta disse esta sexta-feira que 60 mil pessoas entraram na cidade espanhola de forma irregular nas últimas 24 horas, segundo algumas estimativas, e que estão confirmadas 34 mortes nesta crise.



Migrantes tentar chegar a Ceuta Antonio Sempere

A cidade vive "uma situação insustentável", disse Juan Jesus Vivas, que lembrou que Ceuta, um enclave espanhol no norte de África, tem uma população de 83 mil pessoas.

"Para fazerem uma ideia, é como se em 24 horas 34 milhões de pessoas entrassem no território espanhol. Este número mostra que é impossível assimilar esta pressão", afirmou, em declarações aos jornalistas.

Segundo Juan Jesus Vivas, foram resgatados do mar 34 corpos de pessoas que desde quinta-feira tentaram alcançar a cidade a nado, desde Marrocos.