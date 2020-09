Partido no poder no Japão escolhe sucessor de Shinzo Abe a 14 de setembro

O partido no poder no Japão vai eleger a 14 de setembro o seu novo líder, que será também o novo primeiro-ministro japonês e sucederá Shinzo Abe, que renunciou ao cargo por motivos de saúde, informou o canal de televisão NHK.

O comité eleitoral do Partido Liberal Democrático (PLD) decidiu realizar a votação nesta data e, posteriormente, o Parlamento (Dieta) deverá ratificar o nome escolhido na convenção partidária para ocupar o cargo de primeiro-ministro.

A ratificação irá ocorrer numa sessão parlamentar extraordinária convocada para o dia 16 de setembro, acordaram o PLD e o principal bloco da oposição, referiu a NHK.

O primeiro-ministro deverá manter-se no cargo até setembro de 2021, quando iria terminar o mandato de Abe à frente do PLD.

Na terça-feira, o conselho geral do partido governante decidiu que o sucessor de Abe será eleito numa convenção reduzida do partido, o que reforça a ideia de um favorito para o cargo, o atual chefe de gabinete e ministro porta-voz do Governo, Yoshihide Suga.

Com 71 anos e braço-direito de Abe, Suga é visto como uma aposta de continuidade das políticas do atual primeiro-ministro e está previsto que anuncie formalmente hoje a sua candidatura para liderar o PLD.

Suga tem o apoio das duas principais fações e uma terceira menor dentro do partido, segundo os meios de comunicação locais.

Assim, Suga conseguiria votos suficientes entre os 535 que serão emitidos numa convenção reduzida em que participaram legisladores do partido e os seus representantes em cada autarquia.

Os oponentes de Suga serão o ex-ministro da Defesa, Shigeru Ishiba, muito crítico da gestão de Abe, e o ex-ministro dos Negócios Estrangeiros e chefe político do PLD Fumio Kishida, que segundo as sondagens teria poucas chances de eleição.

O PLD dará início à campanha dos candidatos no dia 08 de setembro e a votação será no dia 14, num hotel em Tóquio, com medidas especiais para prevenir o contágio do novo coronavírus, disse a NHK.