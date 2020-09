Covid-19: Primeiro caso confirmado em campo de refugiados de Moria, na Grécia

A Grécia anunciou hoje o primeiro caso de contaminação de covid-19 no campo de refugiados de Moria, o principal do país, na ilha de Lesbos, onde permanecem mais de 13 mil pessoas em condições precárias.

"Um cidadão da Somália foi 'testado como positivo'", disse à France-Presse uma fonte do ministério grego das Migrações.

O doente tinha estado em Atenas e regressou recentemente à ilha de Lesbos, de acordo com a mesma fonte.

Em julho, um refugiado, originário do Iémen de 35 anos, foi detetado como contaminado com covid-19 no campo da ilha de Chios.

A Grécia anunciou hoje o prolongamento - até ao dia 15 de setembro - do período de confinamento imposto aos refugiados que se encontram nos campos.

No país encontram-se mais de 24 mil requerentes de asilo, que permanecem em instalações insalubres e lotadas.

Os principais campos de refugiados estão montados em cinco ilhas do Mar Egeu.

De acordo com as autoridades, os refugiados que chegam à Grécia são sujeitos a uma "quarentena" em "estruturas separadas" para que seja evitada a propagação de SARS CoV-2.

Segundo o balanço oficial, na Grécia morreram 271 pessoas vítimas de covid-19.

Até ao momento não se registou qualquer óbito por infeção do novo coronavírus nos campos de refugiados da Grécia.

A pandemia do coronavírus que provoca a covid-19 já provocou pelo menos 851.071 mortos e infetou mais de 25,5 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 1.824 pessoas das 58.243 confirmadas como infetadas, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em fevereiro, o continente americano é agora o que tem mais casos confirmados e mais mortes.