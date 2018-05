Recorde-se que o líder sírio Bashar al-Assad reuniu-se na cidade russa de Sochi com o Presidente russo, Vladimir Putin, com quem acordou acelerar as negociações de paz e a reforma da constituição do país árabe no âmbito da ONU. Ao mesmo tempo, ambos os líderes concordaram que este processo deve andar em paralelo com a luta contra o "terrorismo jihadista".