O primeiro-ministro António Costa está "tranquilo" com as possíveis ondas de choque da crise política em Itália nos mercados portugueses. Em entrevista ao Público considerou que o "caminho feito nestes dois anos nas finanças públicas portuguesas" e a "gestão prudente que foi feita na colocação da dívida pública" permite ao Estado português "enfrentar este movimento dos mercados com toda a tranquilidade".

Contudo, o líder socialista não deixa de reconhecer os riscos do impasse político em Itália para a estabilidade da União Europeia e do Euro. "A situação política italiana revela os custos do adiamento da conclusão da União Económica e Monetária e as fragilidades a que a zona euro se expõe", disse.

"Felizmente, o caminho feito nestes dois anos nas finanças públicas portuguesas (…) e a gestão prudente que foi feita na colocação da dívida pública, permite enfrentar este movimento dos mercados com toda a tranquilidade", concluiu.

A crise política em Itália aumentou após Giuseppe Conte – indicado pelos partidos Liga Norte e Movimento 5 Estrelas – ter desistido de formar um novo governo, perante a oposição do presidente italiano, Sergio Mattarela, à escolha do eurocéptico Paolo Savona para ministro da Economia.

Mattarela acabou por nomear o antigo director do FMI Carlo Cottarelli para formar governo.