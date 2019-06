A notícia foi confirmada pelo porta-voz do Vaticano, Alessandro Gisotti, esta quinta-feira. De acordo com a Reuters, esta visita pode levar a que aconteça no futuro uma ida histórica do Papa à Rússia.





Será também o primeiro encontro desde que o Papa esteve com o Patriarca ortodoxo Kirill, em 2016, um passo marcante para curar o conflito entre ambas as Igrejas que dura há um milénio.



A Ucrânia continua a ser um assunto difícil nas relações entre o Vaticano e a Rússia: em 2015, Francisco pediu a Putin que fizesse "um esforço grande e sincero" para conseguir a paz e acabar com o conflito entre as forças governamentais ucranianas e os separatistas rebeldes que apoiam a Rússia.

Segundo o Vaticano, Putin estará em visita de Estado à Itália e falará com o Papa dia 4 do próximo mês. Será o terceiro encontro de ambos desde que Francisco foi escolhido como Papa em 2013.