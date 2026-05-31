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França pede reunião do Conselho de Segurança da ONU após ocupação de forte libanês

Lusa 13:52
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Para o chefe da diplomacia francesa, Israel cometeu “uma falha grave” nas relações internacionais e o tema deve ser discutido da ONU.

O ministro dos Negócios Estrangeiros francês pediu este domingo uma reunião de emergência do Conselho de Segurança das Nações Unidas depois de o exército israelita ter tomado a emblemática fortaleza medieval de Beaufort e hasteado a sua bandeira.

Castelo de Beaufort é património da UNESCO
Castelo de Beaufort é património da UNESCO AP Photo/Ariel Schalit

“Solicitei uma reunião de emergência do Conselho de Segurança das Nações Unidas porque, embora reconheçamos o direito de Israel, tal como de todos os países, à legítima defesa, a defender-se contra os ataques do Hezbollah”, isso não “pode justificar a prolongação das operações militares israelitas no Líbano e a sua ocupação cada vez mais profunda do território libanês”, declarou Jean-Noël Barrot no canal BFMTV.

Para o chefe da diplomacia francesa, Israel cometeu “uma falha grave” nas relações internacionais e o tema deve ser discutido da ONU. “Esta incursão no território libanês não só é contrária aos compromissos de Israel, uma vez que, desde 17 de abril, temos um cessar-fogo no Líbano, como é contrária ao direito internacional”, acrescentou.

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Este domingo, o ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, afirmou que o Exército tomou a fortaleza medieval de Beaufort, no sul do Líbano, onde intensificou as operações contra o Hezbollah pró-iraniano.

"Sob a direção do primeiro-ministro (Benjamin) Netanyahu e sob a minha direção", o Exército alargou as operações no Líbano, atravessando o rio Litani e conquistando a cordilheira do Beaufort - um dos pontos estratégicos mais importantes para defender as localidades de Galileia (no norte de Israel) e preservar a segurança dos soldados, disse o ministro no Telegram.

As forças israelitas usaram Beaufort como base durante a anterior ocupação do sul do Líbano, que durou duas décadas e terminou em 2000.

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