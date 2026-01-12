Aeroporto londrino de Heathrow bateu novo recorde de passageiros em 2025

Heathrow, inaugurado em 1946, pretende aumentar a sua capacidade para poder receber até 150 milhões de passageiros por ano.

O aeroporto londrino de Heathrow, o mais movimentado da Europa em 2024, bateu em 2025 um novo recorde de passageiros, com mais de 84 milhões de pessoas, de acordo com um comunicado divulgado esta segunda-feira.



Depois de 83,9 milhões em 2024, Heathrow diz ter recebido 84,5 milhões de passageiros no ano passado, mais 0,7%, o que justifica o ambicioso plano de expansão anunciado no ano passado.

Heathrow antecipa "um novo ano recorde em 2026, onde prevemos investir mais de 1,3 mil milhões de libras (1,5 mil milhões de euros) para melhorar ainda mais os serviços e a experiência do cliente", garantiu a empresa.

Em agosto, Heathrow estimou em 49 mil milhões de libras (56 mil milhões de euros) um plano de expansão e modernização, que inclui, nomeadamente, uma terceira pista, cuja construção foi aprovada pelo governo britânico.

Heathrow, inaugurado em 1946, pretende aumentar a sua capacidade para poder receber até 150 milhões de passageiros por ano.

Perante as críticas, nomeadamente de organizações ambientalistas, o aeroporto considera que, se nada for feito, "o Reino Unido corre o risco de perder o seu estatuto de plataforma global" face a 'hubs' europeus como Istambul, mas também Paris Charles-de-Gaulle ou Amesterdão.

Embora nem todos os aeroportos europeus de dimensão comparável a Heathrow tenham ainda publicado os seus números relativos ao ano passado, o aeroporto de Istambul segue Heathrow de muito perto após revelar na semana passada ter recebido 84,4 milhões de passageiros em 2025.

O principal acionista da Heathrow Airport Holdings é a francesa Ardian, com uma participação de 32,6%, seguida pela Autoridade de Investimento do Qatar (20%) e o fundo público saudita PIF (15%).