07 de janeiro de 2026 às 19:55

Que outros países estão na mira de Trump?

Depois do ataque à Venezuela e da captura do presidente Nicolás Maduro, Donald Trump já lançou avisos a vários países. “O domínio americano no hemisfério Ocidental nunca mais será questionado”, garantiu.

