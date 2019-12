O Papa Francisco apelou hoje ao encerramento dos centros de detenção de migrantes na Líbia, nos quais, acusou, os futuros refugiados morrem lentamente de práticas "ignóbeis de tortura e escravatura".

Francisco, que falava no final de um encontro com um grupo de refugiados recém-chegados de um campo na ilha grega de Lesbos, encorajou os resgates de migrantes no Mar Mediterrâneo.

"Como podemos não ouvir o grito desesperado de tantos irmãos e irmãs que preferem arriscar os mares tempestuosos em vez de morrerem lentamente nos campos de detenção da Líbia, locais de tortura ignóbil e escravidão", questionou.

O Papa Francisco, que tem feito da denúncia da situação dos refugiados um pilar do seu papado, exige que os países recebam e integrem aqueles que fogem de dificuldades e conflitos.

Em 2016, quando visitou um campo na ilha de Lesbos, trouxe de volta consigo, a bordo do avião em que viajou, um grupo de refugiados sírios para ser realojado em Itália.