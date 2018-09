PAN apela em Madrid à abolição das touradas

O deputado único do Partido, André Silva, apelou à "abolição" da indústria tauromáquica em Portugal e Espanha, criticando os dinheiros públicos que os dois países continuam a gastar no apoio a essa "actividade decadente".

"Em Espanha e em Portugal continuamos a gastar dezenas de milhões de euros na tauromaquia", lamentou o deputado do PAN (Pessoas-Animais-Natureza, durante a intervenção que fez no final de uma manifestação contra as touradas em que vários milhares de pessoas percorreram as principais artérias da capital espanhola.



Na intervenção feita na conhecida Porta do Sol, André Silva defendeu que esse dinheiro "poderia e deveria" ser investido em áreas como a Educação, Saúde ou a "verdadeira Cultura".



O parlamentar assegurou que "a maioria" dos espanhóis e dos portugueses não aceitam nem apoiam esta "actividade violenta", que considerou "atentar" contra os direitos dos animais e "perpetuar" a cultura da violência entre crianças e jovens.



André Silva sustentou a importância de os eleitores dos dois países apoiarem nas próximas eleições para o Parlamento Europeu os partidos que lutam contra a Tauromaquia.



"É muito importante demonstrar a nossa força e a vontade de mudar em maio nas eleições para o Parlamento Europeu", sublinhou o deputado, perante milhares de pessoas que gritavam palavras de ordem contra a continuação da realização de touradas.



Em declarações à agência Lusa, André Silva precisou que "uma das bandeiras" que o PAN tem estado a negociar com o Governo para o próximo Orçamente do Estado é o fim da isenção de IVA para artistas tauromáquicos.



"Não se percebe porque é que os artistas tauromáquicos, que fazem a sua actividade através do massacre de animais para o entretenimento, não pagam IVA", disse André Silva", insistindo na necessidade de "dar esse passo e acabar com a situação".



A concentração de Madrid foi organizada pelo PACMA, Partido Animalista espanhol, tendo nela participado pessoas de todas as partes de Espanha.