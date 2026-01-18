Sábado – Pense por si

Países europeus ameaçados por Trump emitem comunicado e garantem que vão continuar unidos

Lusa 15:00
Sobretaxa de 10% recai sobre os países que enviaram soldados para a ilha.

Os países europeus ameaçados por Donald Trump com aumento de tarifas por oposição ao controlo norte-americano sobre a Groenlândia defenderam este domingo que vão continuar unidos e a defender a sua soberania.

Trump ameaçou aumentar tarifas aos países europeus que apoiem a Gronelândia
Trump ameaçou aumentar tarifas aos países europeus que apoiem a Gronelândia DR

"Continuaremos unidos e coordenados na nossa resposta. Estamos comprometidos em defender a nossa soberania", anunciaram a Dinamarca, Finlândia, França, Alemanha, Países Baixos, Noruega, Suécia e Reino Unido, através de um comunicado conjunto divulgado hoje, acrescentando que estão "comprometidos em fortalecer a segurança no Ártico".

Estes países, juntamente com a Eslovénia, enviaram militares para a Gronelândia, numa missão de reconhecimento no âmbito do exercício dinamarquês 'Arctic Endurance', organizado com aliados da NATO e defenderam agora que este exercício "não representa nenhuma ameaça para ninguém".

"Com base no processo iniciado na semana passada, estamos prontos para dialogar com base nos princípios da soberania e da integridade territorial, que apoiamos firmemente", lê-se no comunicado.

Os oito países ameaçados pelo Presidente norte-americano com aumento de tarifas por terem enviado soldados para a Gronelândia sublinharam ainda que estas intimidações "prejudicam as relações transatlânticas e representam um risco de uma espiral descendente perigosa".

Donald Trump ameaçou no sábado vários países (Dinamarca, Noruega, Suécia, França, Alemanha, Reino Unido, Países Baixos e Finlândia) com a imposição de novas tarifas alfandegárias até que "um acordo seja alcançado para a venda completa e integral da Groenlândia".

Esta sobretaxa de 10%, que recai sobre os países que enviaram soldados para a Gronelândia, entrará em vigor a partir de 01 de fevereiro e poderá subir para 25% em 01 de junho, disse Trump.

O Presidente norte-americano, Donald Trump, tem reiterado a intenção de os Estados Unidos assumirem o controlo da Gronelândia, "a bem ou a mal".

A Gronelândia é um território autónomo sob soberania da Dinamarca, estrategicamente localizado no Ártico, com uma população de cerca de 50 mil pessoas.

